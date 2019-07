L’arte non va in vacanza a Madonna di Campagna: in programma la rassegna estiva "Hortus Conclusus" ed "Eclipse"

L’arte non va in vacanza a Madonna di Campagna, anzi. Si svolgerà il piena estate la doppia rassegna artistica “Hortus Conclusus” ed “Eclipse”, organizzata dall’associazione Fondazione 107. Le mostre apriranno al pubblico il 14 luglio, il 5 settembre e il 13 ottobre, presso la sede di via Sansovino 234.

L'Associazione Fondazione 107 promuove nel periodo estivo due rassegne artistiche visionabili presso la sede di Via Sansovino, 234 a Torino. La “crisi” e il derivante concetto di “opportunità” saranno al centro della mostra espositiva “Hortus Conclusus” in cui saranno presenti le opere di trenta artisti differenti provenienti da diverse nazioni. Tramite l’esposizione, il curatore vuole indurre il pubblico a ragionare sul tema della crisi come imput per la ricerca di nuove soluzioni.

Totalmente diverso invece il tema toccato dalla mostra fotografica “Eclipse”, dedicata all’artista Almagul Menlibayeva. Eclipse, a cura di Federico Piccari, è invece una mostra fotografica dedicata all'Artista Almagul Menlibayeva: tratta principalmente tematiche geopolitiche post coloniali, trasformazioni sociali in un contesto denso di erotismo. E' possibile contattare direttamente la Fondazione 107 per organizzare visite guidate e attività di laboratorio. I riferimenti dell'Associazione Fondazione 107 sono i seguenti: www.fondazione107.it, info@fondazione107.it e 0114544474.