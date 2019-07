Corteo e colori nel centro di Torino: arriva la sorpresa del "Freek pride", alternativo al Gay pride [FOTO]

C'è un pride che non si riconosce (più) nel pride e che quindi, per rivendicare l'esistenza e i diritti di chi ha una sessualità diversa, ha deciso di muoversi in autonomia. E' il cosiddetto Freek Pride, che ha portato rumore e colori nel pomeriggio di un sabato di metà luglio a Torino.

"La mostruosa favolosità irrompe", annunciava un post su Facebook da parte degli organizzatori. E le promesse sono state mantenute, con la sfilata per le vie del centro di tante persone dietro lo striscione "Freek pride" e con cartelli e rivendicazioni assortite.

Piazza Carlina come punto di ritrovo e partenza. Mentre la spiegazione di un corteo per i diritti "alternativo" viene spiegato sempre sulle pagine dei social. "Non vogliamo ricordare per mera ricorrenza, attraversando decorosamente una città-vetrina che mentre si vanta di essere inclusiva costruisce confini territoriali e fisici tramite la militarizzazione delle periferie e la criminalizzazione di migranti, emarginatx, trans e dissidenti: la feccia della società". "Per noi ricordare i Moti di Stonewall significa celebrare una rivolta, rivendicare il nostro essere sporchx e indecorosx, il nostro migrare e valicare i confini fisici e culturali".



E ancora: "Un anno fa decidemmo di staccarci dal pride istituzionale e di costruire un percorso alternativo nella convinzione che quello spazio predisposto dalle istituzioni della nostra città non fosse in grado di contenere la portata delle lotte che ogni giorno, con i nostri corpi, portiamo avanti. Pensiamo infatti che sia diventata una giornata rituale e pericolosamente svuotata della carica dirompente della lotta contro il genere: l'esclusività di solo alcune rivendicazioni (ad esempio le unioni civili), la presenza delle istituzioni e la commercializzazione della giornata silenziano quelle istanze che puntano il dito contro uno stato fondato sul dominio, sulla repressione e sull'oppressione delle persone che sfuggono alle sue categorie (trans, intersex, migranti, donne, poveri, senza-documenti...)".

E oggi hanno voluto far sentire la loro voce, alternativa, ma altrettanto forte.