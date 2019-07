Meteo, sarà un weekend soleggiato su Torino e provincia. Temporali da inizio settimana

In esaurimento le correnti responsabili degli addensamenti nuvolosi e dei temporali di questi giorni, si prospetta un weekend ove prevarranno correnti asciutte Nord Occidentali con cieli sereni o poco nuvolosi e temperature gradevoli.

La tendenza successiva al momento non vede alcuna nuova ondata di caldo, e il profilo termico si manterrà nelle medie. Tuttavia nuova instabilità si impadronirà della nostra zona da lunedì con nuovi temporali e grandine a sancire sempre di più una stagione dal di fuori dagli schemi climatici.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a lunedì 15 luglio

Tempo in prevalenza sereno con nubi cumuliformi il pomeriggio-sera solo a ridosso dei rilievi. Da lunedì mattina possibile peggioramento con temporali anche forti. Termometro con minime in pianura intorno 17-19°C e massime 27-30°C. Venti per lo più deboli di direzione da Nord Ovest su zone interne e pianure.

Da martedì, alternanza di schiarite e annuvolamenti.

