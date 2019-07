Felici e veloci |

Felici e Veloci, le nuove (video)ricette di Fata Zucchina: le Rucoline

Le Rucoline, una ricetta rivitalizzante che mixa in una sfiziosa insalata di pasta il potere energetico delle penne rigate integrali BIO con la leggerezza della crema di rucola!

Alla chiamata della prova costume rispondiamo con LE RUCOLINE, un'insalata di pasta versatile e salva-forma a base di penne rigate integrali biologiche. Pronti, estate…via! Mantenersi in forma abbinando gusto e salute non è mai stato così semplice! Provate con LE RUCOLINE, una ricetta rivitalizzante che mixa in una sfiziosa insalata di pasta il potere energetico delle penne rigate integrali BIO con la leggerezza della crema di rucola! LA VIDEORICETTA DEL GIORNO GLI INGREDIENTI LA PREPARAZIONE I BENEFICI DELLA PASTA INTEGRALE RICETTA INDICATA PER… RICETTA NON INDICATA PER… QUANDO CONSUMARLE? PASTA: LA QUANTITA' GIUSTA!

Redazione

