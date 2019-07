Castellamonte, esce di strada con l'auto e si ribalta: 58enne al CTO

Incidente nella tarda serata di ieri a Castellamonte. Erano circa le 22.30 quando, in strada Cuorgnè 38, un uomo di 58 anni, per cause ancora da ricostruire, ha perso il controllo della vettura che stava guidando.



E' così uscito di strada e l'auto si è addirittura capottata, terminando la sua corsa.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che con l'elicottero lo hanno trasportato in codice rosso al CTO. Per lui, si sospetta un politrauma.