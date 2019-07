Ruba un Rolex e un bracciale di Tiffany ai passeggeri davanti a lei: denunciata una donna a Caselle [VIDEO]

Nei giorni scorsi la Polizia di Torino Caselle ha recuperato un RolexDatejust in acciaio oro e brillanti (del valore di circa 8.000 euro) e un bracciale modelloTiffany (del valore di circa 1.000 euro) - trafugati nei giorni precedenti al varco di sicurezza dell’aeroporto di Torino - a seguito di perquisizione presso l’abitazione di una donna, amministratrice delegata di un’azienda del nord-ovest.





L’attività di indagine, coordinata dalla locale Procura, è partita quando una passeggera torinese, diretta in Sardegna in compagnia della figlia e del marito, ha dimenticao il prezioso orologio e il bracciale nella vaschetta porta oggetti dei controlli, pensando che gli oggetti fossero stati ritirati dal marito. La passeggera in fila dietro la proprietaria dei gioielli, dopo essersi accorta di quanto era rimasto nella cassetta e dopo aver controllato che nessuno la stesse guardando, ha prelevato gli oggetti e li ha indossati, recandosi poi al gate di imbarco del proprio volo.

L'autrice del furto è stata però incastrata dalle telecamere e dai sistemi di sicurezza dello scalo torinese: è così scattata la denuncia nei suoi confronti e i poliziotti sono riusciti a seguire il percorso della donna e a ricostruirne l'identità incrociando i dati in loro possesso.

E' quindi scattata la perquisizione presso l’abitazione dell’autrice del furto, che ha permesso di recuperare il prezioso orologio e il bracciale che sono stati restituiti alla legittima proprietaria. La donna è stata denunciata in stato di libertà per furto aggravato.