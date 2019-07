Si tuffa nel laghetto e muore: dramma nella zona di strada dell'Aeroporto

E’ morto annegato, a pochi passi da Torino, nelle acque di un laghetto artificiale che si trova nella zona di strada dell'Aeroporto. La vittima, M.C., 34 anni, residente nel vicino campo nomadi, si era tuffato insieme ad alcuni amici per trovare una via di scampo al caldo di questo fine settimana.

Ma dopo qualche istante, gli amici che erano con lui, hanno capito che qualcosa non andava e hanno dato l'allarme. Erano circa le 22.30 di sabato sera e sul posto i vigili del fuoco e i sanitari del 118 hanno cercato di prestare soccorso al malcapitato, per il quale però non c'è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano anche i carabinieri. L'ipotesi più probabile è che si sia trattato di un malore.