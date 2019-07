Nichelino, sottopasso della tangenziale allagato e rami caduti al parco del Boschetto

Le forti e incessanti piogge della notte e della mattinata hanno causato diversi danni a Nichelino.

La Polizia Locale pattugliando il territorio ha dovuto chiudere il sottopasso della tangenziale sud in via Brescia ed è interventuta nel parco rustico del Boschetto dove, a causa del vento, si sono spezzati diversi rami, che in un caso hanno chiuso la strada di un percorso ciclopedonale.

Gli agenti per tutta la mattinata hanno controllato il territorio anche intervenendo sulle segnalazioni dei cittadini arrivate alla centrale operativa.