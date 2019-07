Carretto:"Pieno sostegno a Montanari, ha sempre cercato di rappresentare programma M5S"

"Io non conosco le decisioni della Sindaca Appendino, ma per quel che mi riguarda non posso far altro che ribadire il mio pieno sostegno al Vicesindaco Montanari". A scriverlo su Facebook è il consigliere comunale del M5S Damiano Carretto, a poche dal consiglio comunale in cui la sindaca Chiara Appendino dovrebbe annunciare le dimissioni di Guido Montanari da vicesindaco: la delega dovrebbe essere assegnata all'assessore Alberto Unia. La prima cittadina, dopo le dichiarazioni di Guido Montanari sul Salone dell'Auto, aveva detto che si sarebbe presa fino ad oggi per "valutazioni politiche".