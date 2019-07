Guasto al passaggio a livello, traffico in tilt a Nichelino

Nella mattina di oggi, martedì 16 luglio, la Polizia Locale di Nichelino è intervenuta in via Giusti, al passaggio a livello, dove una delle barre è andata in blocco.

Gli agenti hanno dovuto presidiare il passaggio a livello e agevotato il transito del treno che per procedure di sicurezza era rimasto bloccato sulla linea paralizzando la linea ferroviaria Torino-Pinerolo. La via è rimasta bloccata e due pattuglie di vigili urbani hanno dovuto deviare il traffico su percorsi alternativi.

Arrivati i tecnici delle ferrovie la situazione si è ristabilita.