Torino va in Cina e punta ad attrarre direttamente i turisti

Torino punta a conquistare ed attirare turisti cinesi all'ombra della Mole. Da oggi il capoluogo piemontese e il suo territorio saranno presenti su Vento D'Italia, canale comunicativo presenta sul social network WeChat.

In Cina i nostri canali comunicativi online e social - come YouTube, TripAdvisor, What's App e Facebook - non sono accessibili: si crea dunque una barriera per chi vuole visitare Italia.