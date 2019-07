San Giacomo di Roburent: un fine luglio ricco di eventi

San Giacomo di Roburent è una frazione del comune di Roburent, in provincia di Cuneo, ubicata a 1.011 m s.l.m. ed è una rinomata località sciistica del comprensorio monregalese.

Molti la conoscono solamente come località sciistica che si estende tra i pendii del Monte Alpet (1600 m) e il Bric Colmé (1300 m), con una buona esposizione al sole e una splendida vista panoramica sulle vallate circostanti.

Ma San Giacomo di Roburent non è solo neve ma è una località turistica viva tutto l’anno e in questi mesi estivi è ricercata dai moltissimi Liguri e Piemontesi che hanno piacere di vivere la montagna in tutte le sue stagioni.

Ecco alcuni eventi in programma in questi ultimi giorni del mese di luglio:

sabato 20, ore 21,00 “ EAR - FOR MUSIC ” serata musicale in Piazza Magnano organizzata dall’Albergo Nazionale

da lunedì 22 a giovedì 25, dalle 15,30 alle 17,30 “ GIOCHI DI RE GIACOMINO ” organizzati dalla Pro Loco San Giacomo e si terranno al giardino vicino all’asilo, Via Uranio

giovedì 25, “ S. GIACOMO ” - FESTA PATRONALE ore 20,30 Santa Messa, Processione con la partecipazione della Banda Musicale di Dogliani e a seguire “Serata musicale”. Durante l’evento la Pro Loco offrirà l’anguria per tutti

sabato 27, dalle ore 9,00 MERCATINO a tema ” FESTA DELLE MASCHEIN SPIRITO GOLIARDICO ” - alle ore 21,00 “ SERATA MUSICALE ” ai Giardini Pubblici

domenica 28, dalle ore 9,00 “ MERCATINO di SAN GIACOMO ”

da domenica 28 luglio a domenica 4 agosto “ SAN GIACOMO IN FESTIVAL ” con spettacoli e laboratori di marionette... attività rivolta ai più piccoli e non solo; evento organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta di San Giacomo

Il mese di agosto sarà altrettanto ricco di eventi che renderanno questa piccola località della Provincia di Cuneo un angolo di paradiso dove potersi riposare, divertire e vivere la montagna con serenità e spensieratezza!

Per informazioni maggiori informazioni:

Presidente Pro Loco 338-8503414

ATL San Giacomo 370-311-7382