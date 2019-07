Torna la Granfondo Sestriere-Colle delle Finestre, domenica 21 luglio l’attesissima gara ciclistica

Domenica 21 luglio torna la Granfondo ciclistica Sestriere-Colle delle Finestre, che propone agli appassionati due percorsi che toccano alcune delle più belle località della Val di Susa e delle Val Chisone e le principali vette del comprensorio sciistico della Via Lattea. Nell'edizione 2019, patrocinata dalla Città Metropolitana di Torino, è prevista la partenza da Sestriere Borgata, con una prima salita di 3,8 km per raggiungere Sestriere Colle e proseguire sul tracciato originale.

Entrambi i percorsi prevedono l'ascesa al Colle delle Finestre lungo la Strada Provinciale 172 e misurano: la gran fondo 121,5 Km con 3.400 metri di dislivello, la medio fondo 96,8 Km con 2.600 metri di dislivello. Da Sestriere Colle il percorso scende verso Cesana e prosegue in direzione di Oulx, Salbertrand, Exilles, Chiomonte, Gravere e Susa. Da Meana di Susa inizia la salita ai 2.178 metri del Colle delle Finestre, Cima Coppi del Giro d’Italia 2018 e teatro dell’impresa che consentì a Chris Froome di vincere la Corsa Rosa. La Provinciale 172 è sterrata nel tratto di 7,8 Km dal Colletto di Meana al Colle. La salita è lunga complessivamente 18,5 Km, con un dislivello complessivo di 1.684 metri e una pendenza massima del 14%. Superato il Colle delle Finestre, il percorso scende a Balboutet e quindi Pourrieres e Pragelato, per poi tornare a Sestriere, punto di arrivo del percorso medio fondo. La gran fondo prosegue scendendo a Sauze di Cesana per poi risalire all’arrivo di Sestriere attraverso Cesana.

Il concorrente può scegliere liberamente il percorso più adatto alle sue possibilità durante lo svolgimento della manifestazione, rispettando sempre i punti di controllo previsti nei percorsi, pena l’esclusione dalla classifica finale. La partenza della granfondo e della mediofondo da Sestriere Borgata è prevista alle 9, con i primi arrivi a Sestriere in piazza Fraiteve a partire dalle 11,5o circa per la mediofondo e alle 12,50 per la granfondo. Per saperne di più: www.granfondosestriere.it

La Gran Fondo Sestriere Colle delle Finestre è una manifestazione a carattere agonistico, competitivo e ciclosportivo, in cui sono richiesti il rispetto e l’osservanza delle norme del Codice della Strada, soprattutto per i concorrenti superati dalla vettura con la scritta “Fine Gara Ciclistica”. L’organizzazione non assicura il presidio della strada oltre il tempo massimo concesso dagli Enti proprietari delle strade.Le operazioni di segreteria e il ritiro del pacco gara sono previsti al palazzetto dello sport di viale Azzurri d’Italia a Sestriere, sabato 20 luglio dalle 15 alle 19, domenica 21 dalle 7 alle 8,30. Sestriere è stato scelto come sede del “Rebelcamp”, uno stage che occupa l’intera settimana dal 15 al 21 luglio. Gli appassionati delle due ruote hanno l’opportunità di pedalare e confrontarsi con l’inossidabile Davide Rebellin, vicecampione olimpico a Pechino nel 2008, vincitore di classiche come la Freccia Vallone, la Liegi-Bastogne-Liegi e l’Amstel Gold Race e tuttora corridore professionista a 48 anni. Uno degli obiettivi che il Rebelcamp Sestriere si prefigge è quello di far partecipare alla Granfondo tutti coloro che si iscrivono al Rebelcamp. Rebellin sarà al loro fianco e durante la gara dispenserà i suoi preziosi consigli.

Domenica 21 luglio per consentire lo svolgimento della Sestriere-Colle delle Finestre è prevista la sospensione temporanea della circolazione lungo la Statale 24 e le Strade Provinciali 23, 172 e 215 nel tratto da Sestriere Borgata a Susa e poi ancora da Meana a Sauze di Cesana, passando per il Colle delle Finestre, Pourrieres, Pragelato, Sestriere e Cesana Torinese.