Assegnato il contributo Fus 2019, il Teatro Stabile di Torino rafforza la prima posizione tra i teatri nazionali

Con il Decreto n. 1100 dell’11 luglio us la Direzione Generale dello Spettacolo dal Vivo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha pubblicato le assegnazioni del FUS - Fondo Unico dello Spettacolo - per l’anno 2019.

Con un contributo di 3.003.863 euro, in crescita di 153.998 euro rispetto all’esercizio precedente, il Teatro Stabile di Torino rafforza la posizione di Teatro Nazionale più finanziato dal FUS.

Si tratta del più alto contributo FUS mai ricevuto nella storia dello Stabile, che con questo risultato si conferma come il soggetto più finanziato in assoluto dal DM 27 luglio 2017 attraverso il sistema competitivo, considerati tutti gli ambiti disciplinari (prosa, musica, danza).

Il risultato economico in crescita scaturisce dal punteggio ottenuto in ciascuno dei parametri di valutazione (qualità artistica, qualità indicizzata, dimensione quantitativa), pari a 94,94/100; in particolare occorre segnalare che il progetto artistico dello Stabile ha ottenuto il punteggio più alto nella categoria dei ventisei Teatri Nazionali e Teatri di rilevante interesse culturale: 33 punti su 35 disponibili.

Inoltre, anche il festival Torinodanza, organizzato dal TST, si conferma primo tra i festival disciplinari per contributo FUS, con un punteggio di qualità artistica pari a 35/35. Sommando i contributi FUS per l’attività teatrale, per quella di danza e per le tournée all’estero lo Stabile porta sul territorio 3.134.363 euro.

L’assegnazione FUS coincide con la chiusura della stagione teatrale 2018-2019 che segna tre nuovi record per lo Stabile: le presenze agli spettacoli nei teatri direttamente gestiti in sede (Carignano, Gobetti, Limone) aumentano da n. 160.102 a quasi n. 170.000 (+6%); gli incassi da bigliettazione crescono di oltre 200.000 euro, da 2.338.520 euro a 2.543.000 euro (+9%); le alzate di sipario passano da n. 514 a n. 555 (+8%).

Il Presidente Lamberto Vallarino Gancia e il Direttore Filippo Fonsatti esprimono la più viva soddisfazione: "I dati in significativa progressione relativi alla stagione 2018-2019 testimoniano quanto il nostro pubblico apprezzi la programmazione dello Stabile, mentre l’aumento del contributo FUS premia la competitività del nostro Teatro e del festival Torinodanza e ne riconosce l’eccellenza artistica, l’efficienza gestionale e la capacità produttiva. Ringraziamo i Soci Aderenti, Città di Torino, Regione Piemonte, Città di Moncalieri, Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT, che con il loro convinto sostegno garantiscono lo svolgimento ottimale delle funzioni pubbliche a favore della comunità, contribuendo ad aumentare l’attrattività del territorio. E ancora una volta esprimiamo grande apprezzamento ai direttori artistici Valerio Binasco e Anna Cremonini – concludono Gancia e Fonsatti – grazie ai quali il posizionamento culturale del Teatro si conferma ai massimi livelli nazionali e internazionali. Insieme a loro ringraziamo tutti i dipendenti e gli artisti, che con la loro passione e il loro talento hanno reso possibili questi risultati ambiziosi".