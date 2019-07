Ex Juventus Trezeguet denunciato per guida in stato d'ebbrezza

L'ex centravanti della Juventus e della nazionale francese, David Trezeguet, è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. Il calciatore, in bianconero dal 2000 al 2010, è stato fermato alla guida del suo suv in una via del centro città.

In un primo momento si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test quindi ha eseguito l'esame, che ha dato esito positivo.

Due giorni fa, martedì 16 luglio, il giocatore era stato con l'ex compagno Mauro Camoranesi a Monforte d'Alba. Durante la cena, è stato "stappato" un magnum di Barolo del 2006 (leggi qui).