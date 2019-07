Quattro condanne per usura emesse dal tribunale di Torino

Nella mattinata del 18.07.2019 la 1^ Sezione del Tribunale di Torino, presieduto dal Presidente dott.ssa Silvia Bersano Bergey, ha emesso sentenza di condanna a carico di Pasquale Giordano, Sergio Sansò, Francesco Alessandro Paulicelli e Sergio Sarlo, per vicende usurarie originate tra il 2008 e il 2012 ai danni dell’imprenditore edile B.V.

Nello specifico GIORDANO Pasquale e SANSO’ Sergio sono stati condannati alla pena di 6 anni di reclusione, l’avvocato PAULICELLI Francesco Alessandro alla pena di anni 5 e 4 mesi di reclusione, GIORDANO Raffaele alla pena di 3 anni di reclusione e SARLO Sergio alla pena di anni 3 di reclusione.

L’indagine della Squadra Mobile della Questura di Torino scattò nel maggio del 2012, quando il curatore fallimentare di una società edile riferì agli investigatori di aver elementi significativi nel sostenere che i soci si erano rivolti a degli usurai per far fronte alla difficile situazione finanziaria dell’impresa.

L’attività investigativa svolta dagli agenti di polizia, coordinati dal Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonio RINAUDO e poi dal Dott. PARODI, evidenziò rilevanti indizi volti ad avvalorare la denuncia del curatore cui si aggiunse, poco dopo, quella della persona offesa.

L’imprenditore, infatti, non riuscendo a vendere gli appartamenti in costruzione, si rivolse agli usurai per sostenere le spese emergenti. Così SANSO’ Sergio, i fratelli GIORDANO e SARLO Sergio iniziarono ad elargire ingenti somme di denaro, cui veniva praticato un tasso di interesse che variava tra l’85% e il 120% annuali. Non solo, come garanzia del prestito, l’imprenditore è costretto a promettere in vendita diversi immobili in fase di costruzione e a sottoscrivere scritture private per il riconoscimento del credito.

È a questo punto che entra in gioco l’avvocato PAOLICELLI Francesco, genero di SANSO’ Sergio, che agisce in giudizio richiedendo l’esecuzione del decreto ingiuntivo depositato per costringere le parti ad adempiere all’obbligazione assunta con scrittura privata, con la quale il cugino della parte offesa, anche egli imprenditore edile, riconosce un debito di 70.000 €.

Questi i fatti alla base della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha disposto nei confronti di SANSO’ Sergio e GIORDANO Pasquale la confisca della somma di 70.000 € quale profitto del reato mentre nei confronti di GIORDANO Pasquale, GIORDANO Raffaele, SANSO’ Sergio e PAULICELLI Francesco è stata confiscata la somma di 40.000 euro.