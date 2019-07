Sicari al fianco di Appendino nel vertice di maggioranza: "Responsabilità diffuse"

Alla resa dei conti con la sua maggioranza la sindaca Chiara Appendino potrà contare sull’appoggio del Presidente del Consiglio Comunale Francesco Sicari. E’ questo il senso del post pubblicato dal consigliere del M5S questa mattina su Facebook, a poche ore dal confronto previsto questa sera dalle 18 a Palazzo Civico, dove si parla di “responsabilità diffuse”.

Il grillino auspica che “che ci sia data parte di tutti assunzione di responsabilità e non la fiera dello scaricare responsabilità”. “Perché -spiega - se le responsabilità stanno in capo solo ad una persona, allora questa persona è il male assoluto e andrebbe a rigore di logica assolutamente allontanata a prescindere da quale ruolo ricopra”. “Così a occhio,-continua - le responsabilità sono un po' diffuse. E quindi la soluzione non può che arrivare da piú persone”.

Parole che fanno ben capire come Sicari questa sera più che attaccare Chiara Appendino, le fornirà un supporto. Il Presidente del Consiglio auspica infine che alla riunione “le parti possano trovare una condivisione di intenti per il bene della Cittá: sono aperto sia all'ipotesi di proseguire per i prossimi due anni come aperto all'ipotesi della chiusura anticipata di questa consiliatura”.