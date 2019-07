Asl To3, assistenza medica nelle Alte Valli: anche quest’anno ritorna il progetto "Montagne Olimpiche"

Rafforzare l’assistenza sanitaria nei periodi di maggior afflusso turistico. Questo l’obiettivo del Progetto AslTo3 denominato “Montagne Olimpiche”, partito in via sperimentale tre anni fa, via via affinatosi, sulla base dell’esperienza e dei dati di affluenza raccolti e pronto ora ad affrontare la stagione turistica 2019.

A partire dal 22 luglio prossimo infatti verranno potenziati i servizi e modificata l’organizzazione della Continuità Assistenziale – ex Guardia Medica in tutto il comprensorio montano facente parte del territorio di competenza dell’Azienda Sanitaria.

Il progetto interessa l’ampia area turistica delle alte valli Susa e Chisone, composta dai sei Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere) e dai Comuni dell'alta Val Susa (Oulx, Bardonecchia e Salbertrand), oltre all’ambito turistico dell’alta Val Sangone.

Si tratta di un contesto territoriale dove sono presenti, nei periodi di maggiore afflusso, oltre 150.000 persone fra turisti, sportivi, residenti e lavoratori stagionali. Per far fronte alle diverse necessità che quest’affluenza comporta, l’Azienda ha previsto la riorganizzazione del servizio di Continuità assistenziale - ex Guardia Medica, con una sede “centrale” ad Oulx e 3 sedi “satelliti” nei Comuni di Bardonecchia, Cesana e Sestriere, tutte contattabili attraverso un unico numero verde gratuito (800 508 745), attivato appositamente; viene garantita la registrazione delle chiamate, a tutela degli assistiti, e la disponibilità, per il personale in servizio, di postazioni informatiche e gestione in rete. Sono stati individuati due tipologie di periodi, quelli ordinari, denominati “giorni verdi”, con media affluenza turistica, e quelli ad affluenza turistica straordinaria, “giorni rossi” per il quali si prevede un servizio ulteriormente potenziato.

Da quest’anno inoltre la collaborazione con i Medici di Medicina Generale è stata ulteriormente rafforzata, dando la possibilità anche ai non residenti di accedere agli ambulatori MMG, con le stesse modalità previste dal servizio di Guardia Medica turistica.

"Prosegue anche quest’anno l’esperienza positiva del nostro progetto “Montagne Olimpiche” commenta il Direttore Generale AslTo3, Flavio Boraso. “Attivato sperimentalmente nel 2015, in accordo con le amministrazioni comunali e gli operatori economici del comprensorio che operano in particolare nel settore turistico, ha dimostrato nel tempo la sua corretta impostazione di base, ossia la possibilità di variare le modalità organizzative a seconda delle esigenze, anche temporanee, dei nostri utenti e del territorio. Nel tempo abbiamo man mano migliorato il servizio, grazie ad un’analisi puntuale dei dati di accesso sistematicamente raccolti dagli operatori, che ringrazio, insieme ai Medici e ai coordinatori del progetto, per la disponibilità e le capacità organizzative dimostrate nel dare attuazione alle "Montagne Olimpiche" AslTo3, dandoci modo di "fare la nostra parte" nel sistema di accoglienza turistica delle alte valli, una risorsa importante per tutto il territorio".