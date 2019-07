Il 70% delle imprese torinesi è contro la nuova Ztl di Appendino: "Negozi del centro svantaggiati: perderemo clienti"

Un giudizio negativo dettato in primis dalla paura di una situazione di svantaggio per i negozianti del centro storico (48,9%). Il 20% degli imprenditori pensa poi che i problemi di inquinamento vengano scaricati nelle aree confinanti al centro, il 19% è convinto agevoli le persone più ricche e non incentivi la mobilità sostenibile. Tra le aziende (30%) che ritengono che la nuova ZTL porterà benefici, la metà indica la riduzione del traffico in centro come punto di forza.

"La nuova Ztl - ha commentato Carlo Alberto Carpignano, Direttore Ascom Confcommercio Torino e provincia - non è solo un problema del commercianti del centro, ma di tutto il territorio". "Per questo abbiamo voluto estendere la nostra analisi non solo ai negozi, ma anche alle imprese della logistica, dei trasporti, commerciali: il tema ambientale riguarda tutta la provincia, perché il fatto che una macchina debba fare più strada implica più inquinamento" ha concluso.