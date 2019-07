"Senza divise e con le blatte in mensa": esplode la protesta degli agenti della polizia penitenziaria [VIDEO]

Rivolta fuori dalla Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino: a protestare, oggi, gli agenti della polizia penitenziaria stufi di lavorare in condizioni di lavoro degradanti e di dover mangiare in mense fatiscenti. “ Ci trattano peggio dei detenuti ” è il grido che si leva nel piazzale antistante il carcere torinese.

La protesta, indetta dal sindacato O.S.A.P.P., ha come obiettivo quello di rendere pubbliche le “gravi e indegne condizioni di servizio, le offese e le aggressioni subite, la penuria dell’organico e il dissesto organizzativo”. In particolar modo Gerardo Romano, vice segretario generale O.S.A.P.P., rivolge una critica al servizio mensa: “Mangiamo tra le blatte, in strutture fatiscenti”. Una voce ripresa da altri agenti, che nei cartelli esposti fuori dalla Casa Circondariale rincarano la dose: “Ci hanno lasciati a pane e acqua”.