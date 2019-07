Cucciolo abbandonato salvato lunedì sera dalla Polizia a Torino

Lunedì sera, una pattuglia del Commissariato Barriera Nizza in servizio di Volante, nel percorrere Corso Spezia, si è imbattuta, all’altezza della rotonda che incrocia via Martinotti, in un cucciolo di un cane che vagava smarrito.

I poliziotti, valutato l’alto rischio che la bestiola correva per la presenza di autovetture che sopraggiungevano ad alta velocità, chiudevano momentaneamente al traffico il corso e mettevano in sicurezza il cagnolino. Lo portavano in Commissariato, dove venivano anche raggiunti da una passante che aveva assistito alla scena del suo recupero e pensava di portare delle crocchette al cucciolo che, affamato, gradiva particolarmente.

“Otto”, così battezzato perché ritrovato nei pressi del centro commerciale “8 Gallery”, è stato successivamente affidato alle cure del canile municipale; verrà, con ogni probabilità, adottato da un poliziotto, diventando la mascotte del Commissariato Barriera Nizza.