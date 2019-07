Gian Luca Vignale inizia la colaborazione con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio

Gian Luca Vignale ha informato di aver iniziato, da questa settimana, la collaborazione con il Presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio.

"Dopo la delusione del 26 Maggio in cui, nonostante sia stato il più votato della lista SI TAV - Piemonte nel Cuore, non sono stato eletto in Consiglio regionale ho la possibilità di “mettere a servizio” l’esperienza maturata in 14 anni di Consiglio e Giunta regionale", ha aggiunto Vignale. "Cercherò di farlo nell’unico modo in cui sono capace, unendo alla passione per il “mio” Piemonte la competenza che tanti anni di aula mi hanno lasciato".

"Mi sarebbe dispiaciuto, proprio dopo una così importante vittoria del centrodestra, rimanere spettatore soprattutto per tutti quei cittadini, sindaci, consiglieri, operatori della sanità, appassionati della montagna e della caccia che mi hanno sostenuto in questi anni".

"Anche se con un profilo più tecnico e meno politico cercherò, dagli uffici di Piazza Castello e per le strade del Piemonte, di continuare ad essere utile. Ancora al servizio della Regione per contribuire a dare risposte concrete alla nostra terra. Per servirla ogni giorno avendo il Piemonte nel Cuore".