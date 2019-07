Sanità, Icardi: “Novità rispetto al passato. Più efficienza, valutazione in base ai risultati e pareggio di bilancio come priorità”

“Ai direttori generali chiediamo più efficienza nella loro attività manageriale, li valuteremo in base alle risultanze del bilancio consuntivo: il pareggio di bilancio deve diventare una priorità se vogliamo mantenere i conti in equilibrio ed evitare problemi in futuro. Una novità rispetto al passato”.

Cosi l’assessore alla sanità, Luigi Icardi, sulla delibera approvata oggi dalla Giunta regionale che assegna gli obiettivi di attività ai direttori generali per il 2019 e che rivede, aumentandolo, il “peso” delle voci relative ai meccanismi di spesa delle Aziende sanitarie che devono diventare sempre più efficienti.

La delibera, recependo l’art 2 comma del decreto legislativo 17/2016, introduce anche tempi più ristretti per le Aziende sanitarie regionali nel pagamento dei fornitori.

“Altro elemento- sottolinea Icardi- che concorrerà nella valutazione complessiva dell’operato dei direttori generali e di conseguenza nel riconoscimento del trattamento economico integrativo che spetta loro”.