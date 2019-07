Traffico sulla A10, atteso un weekend di lunghe code per i torinesi diretti nelle località liguri

La società Autostrada dei Fiori comunica: "In corrispondenza dell’esodo estivo, al fine di consentire ai nostri clienti di programmare al meglio il loro viaggio, pubblichiamo le previsioni di traffico per il fine settimana, sulla tratta della A10 di nostra competenza - Savona/Confine di Stato.

Sabato 20 luglio 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

-Traffico intenso su tutta la tratta.

- Rallentamenti o code nella tratta Savona - Spotorno, fascia oraria compresa tra le ore 08.30 e le ore 14.00.

- Code in uscita alla Barriera di confine, dalle 14.00 alle 19.00.

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso.

- In mattinata possibili code in entrata alla Barriera di Confine.

Domenica 21 luglio 2019

Direzione Francia (carreggiata Nord)

- Traffico intenso con possibili rallentamenti o code in mattinata tra Savona e Spotorno

Direzione Genova (carreggiata Sud)

- Traffico intenso su tutta la tratta.

- Rallentamenti o code tratta Borghetto S.S - Savona, nella fascia oraria compresa tra le ore 14.30 e le ore 24.00.

Le situazioni previste sono naturalmente suscettibili di variazioni in caso di eventi turbativi, in condizioni di traffico intenso anche di modesta entità. Invitiamo quindi a consultare le notizie in tempo reale sul traffico attraverso i canali informativi disponibili".