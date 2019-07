Falchera, pirata della strada investe pedone e scappa: è caccia all'uomo

Nella notte appena trascorsa, in via degli Abeti angolo via degli Ulivi, nel quartiere della Falchera, a Torino, si è verificato un grave incidente stradale.

Intorno alle 2 di notte, un'auto ha investito un uomo di 43 anni che stava rincasando nelle vicinanze di un attraversamento pedonale. L'uomo, poi soccorso da altre persone di passaggio, è stato trasportato in codice rosso al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Giovanni Bosco.

La persona alla guida dell'auto è invece fuggita facendo perdere da subito le proprie tracce. Gli agenti della Squadra Infortunistica del Reparto Radiomobile della Polizia Municipale di Torino sono alla ricerca di testimoni (tel. 011.011.26.510)