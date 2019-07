Il 24 luglio la cena estiva dei Giovani Dottori Commercialisti di Torino

I Giovani Dottori Commercialisti di Torino hanno rinnovato lo scorso 20 giugno il Consiglio Direttivo, durante l’assemblea degli associati, che ha eletto alla presidenza per il triennio 2019-2022 la Dottoressa Paola Candida Micheli.

Ora, con le vacanze ormai prossime, il nuovo direttivo ha organizzato la classica cena estiva, invitando tutti gli iscritti a partecipare per un saluto prima che le vacanze la facciano da padrone, ma avendo anche modo di fare un bilancio dei mesi appena trascorsi e delineare gli obiettivi per la parte finale dell’anno.

L’appuntamento è in una location storica e prestigiosa come Villa Sassi per mercoledì 24 luglio, alle ore 20.30. Sarà una cena in piedi, con dopo cena a base di musica e cocktail bar.

Salvo esaurimento posti, si invitano tutti gli interessati ad effettuare la registrazione ed il versamento entro domani, domenica 21 luglio.