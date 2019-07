L’estate dell'Imbarchino più luminosa che mai: cinema all’aperto e musica al tramonto

L’hanno chiamato “Il sole dopo la pioggia”, il programma di eventi estivi che celebra un’eccezionale riapertura attesa da tempo, frutto di un duro ma intenso lavoro di squadra per riemergere da polvere e macerie. Ed è proprio nel pieno di un luglio luminoso che l’Imbarchino si prepara ad accogliere i suoi amici, nuovi o di lunga data, rinascendo come una fenice dopo l'alluvione del 2016 e la successiva chiusura.

Prende ufficialmente il via questo fine settimana “ImbarKino”, la rassegna di cinema all’aperto organizzata da Radio Banda Larga in collaborazione con Lights On. Da luglio a settembre, ogni domenica, il prato dell'Imbarchino in viale Cagni 37 ospiterà sette appuntamenti cinematografici dedicati alla musica. A inaugurare la rassegna, domani sera, il documentario “Numero Zero: alle origini del rap italiano”, del torinese Enrico Bisi, il primo film ad esplorare la nascita del rap in Italia tra testimonianze dell’epoca e video d’archivio introvabili. Seguiranno, tra gli altri appuntamenti, “Studio54”, in collaborazione con Seeyousound, il 28 luglio, e “In praise of nothing”, il 25 agosto, che vede la partnership di Cinemambiente.

Un’occasione, quella delle proiezioni a ingresso libero sul grande prato che circonda il locale, sfumata lo scorso maggio, quando i gestori dovettero annullare un evento per via di problemi di sicurezza e agibilità, ora risolti, segnalati dalla commissione di vigilanza del Comune.

In contemporanea, all'interno dell'Imbarchino, andranno in onda trasmissioni radiofoniche associate al film proiettato, in diretta streaming sul sito di Radio Banda Larga.

Ma il fermento all'Imbarchino è già vivo da un po' di tempo. Il 13 luglio, infatti, è stato inaugurato il ciclo di appuntamenti live “Sunset Park”, rassegna musicale del sabato sera, dalle 17 alle 22, con aperitivo servito dal bar.

Gli spettacoli musicali e di performative in programma sono organizzati con un'ampia rete di partner, e tutti ospitati su un palco ideato da Aut Arch, gruppo di studenti del Politecnico alla guida, tra l'altro, di un workshop di costruzione con l'aiuto del collettivo di architetti romani "Orizzontale".

Questa sera sarà protagonista la crew torinese Bounce FM, che porta all'Imbarchino la dj e selector Ece Dügzit, con uno dei suoi tipici set eclettici di musica da tutto il mondo.

Un’estate nel vero segno della rinascita, per l'Imbarchino, forte anche di una ben riuscita raccolta fondi a sostegno della riapertura, conclusasi al 102%, con 619 donazioni.