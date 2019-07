Lamiere anti-intrusione nella scuola occupata di via Tollegno

Lamiere anti-intrusione alla scuola di via Tollegno. Dopo la liberazione lo scorso 29 giugno dello stabile scolastico di Barriera di Milano - occupato a marzo dagli anarchici come nuovo quartiere generale in seguito allo sgombero dell’Asilo di via Alessandria – la Città vuole scoraggiare futuri accessi abusivi.

Questo pomeriggio in Consiglio Comunale verrà dunque discussa la delibera, che prevede lo stanziamento di 120 mila euro per la messa in sicurezza dell’istituto. Nello specifico verranno messe delle paratie alle finestre del piano terra, così come verranno chiuse eventuali altre aperture: i lavori termineranno entro la fine di agosto.

Inizieranno poi i lavori per la riconversione della piscina di via Tollegno in palestra. Ad aggiudicarsi la gestione dei locali l’Associazione Sportiva Dilettantisca Vertigimn: il nuovo impianto sportivo dovrebbe essere inaugurato entro la fine dell’anno.