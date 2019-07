Sicurezza in montagna, controlli dei carabinieri in Valsusa a 2.200 metri

Nel fine settimana i Carabinieri della Stazione di Sestriere e della Squadra Soccorso Alpino di Susa hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio in prossimità del colle dell’Assietta, zona turistica a 2.200 metri.

Il servizio è stato finalizzato al controllo dei motociclisti, motocrossisti e ciclisti di passaggio sul colle, oltre a garantire la sicurezza degli escursionisti e prevenire incidenti in montagna. Nel corso del servizio sono state anche elevate cinque contravvenzioni per eccesso di velocità e manovre pericolose in tratti con visibilità ridotta.