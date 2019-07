Torino, ladro “fai da te” arrestato dalla polizia

La passione per il bricolage ha tradito un cittadino rumeno di 44 anni arrestato in quanto destinatario di mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi lo scorso maggio.

Il cittadino rumeno si è recato in un negozio di bricolage di corso Giulio Cesare e riposto nel carrellino alcuni prodotti prelevati in corsia, tra questi due sacchi di colla per edilizia del peso di 25 chili ciascuno. Un addetto nel negozio, però, si è reso conto che il “bricoleur” aveva operato dei fori nella parte superiore dei sacchi dove stava inserendo e occultando alcuni articoli elettrici, per un valore superiore ai 90 euro, dopo aver eliminato l’antitaccheggio. L’uomo con questo stratagemma è anche riuscito a superare la barriera delle casse ma non sapeva che un dipendente dell’esercizio ne stava monitorando i movimenti.

All’arrivo degli agenti, lo straniero è stato arrestato per furto e denunciato per il possesso del cutter. Dai successivi accertamenti è poi emerso anche il mandato di arresto europeo del quale era destinatario il cittadino rumeno.