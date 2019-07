Anche i torinesi "Veji e Giovo" alla rassegna di teatro dialettale di Sanremo dedicata a Nini Sappia

In questa edizione verranno proposte alcune tra le migliori compagnie liguri e piemontesi e, come sempre, sarà il pubblico a decretare il verdetto, con risate ed applausi. La rassegna si svolgerà al sera (ore 21, tranne lunedì 19 agosto) e si articolerà in 7 serate (da 27 luglio a 7 settembre) nelle quali si esibiranno le sei Compagnie ospiti e, fuori concorso, la Stabile matuziana con la commedia ‘Aria de Festival’, nella serata finale a seguito della quale sono previste le premiazioni.