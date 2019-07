Se Trump uccide le api

Due settimane negli Stati Uniti sono utili anche per disintossicarsi dall' informazione di casa nostra. Quanto sembrano distanti le baruffe fra Salvini e Di Maio oppure le scemenze di un consigliere comunale di Vercelli. Poi però, ascoltando i TG americani, senti una notizia che ti fa sobbalzare sulla sedia. Nei giorni successivi ne cerchi traccia sui media italiani, niente.

L' EPA, agenzia per la protezione dell' ambiente negli Stati Uniti, ha approvato definitivamente l'uso del sulfoxaflor, un potente insetticida tossico per le api. Questo veleno è prodotto da un'azienda che ha finanziato la campagna elettorale di Trump, mentre diversi studi scientifici, condotti sul sulfoxaflor, hanno stabilito che è altamente micidiale per tutti gli insetti impollinatori, ma soprattutto per le api.Le api sono il più importante essere vivente per il nostro pianeta e sono in via di estinzione per colpa dell' uomo. Negli ultimi anni è scomparso quasi il 90 per cento della popolazione di questi insetti nel mondo. Sono i numeri a parlar chiaro: il 70 per cento dell' agricoltura dipende dalle api che sono il miglior sistema di trasporto per la riproduzione delle piante.La vicina Francia è già corsa ai ripari vietando l' uso di 5 pesanti pesticidi. In Piemonte il troppo caldo sta danneggiando gli alveari, le api hanno smesso di volare e si prevede un crollo della produzione di miele del 40 per cento.Eppure giornali e telegiornali italiani continuano a occuparsi delle baruffe fra Salvini e Di Maio.....