Alta pressione in spolvero, termometro in salita su Torino e provincia

Nuovamente alta pressione alle nostre latitudini con colonnina di mercurio che marcherà una settimana afosa nelle pianure e nelle zone interne, mentre sugli altipiani, zone a ridosso delle valli alpine o delle coste, complici locali brezze il caldo sarà più sopportabile.

Ecco quindi fare capolino sull’Italia una nuova alta pressione di origine sub-tropicale con una evoluzione non ancora chiara per i modelli meteorologici che potrebbero vedere sul medio periodo una nuova incursione di aria instabile per la fine del mese. Per il momento godiamoci l’estate.

A Torino quindi avremo questa situazione: da oggi a giovedì 25 Luglio

Tempo al Nord Ovest tipico dell’alta pressione con cieli poco nuvolosi ed occasionali annuvolamenti cumuliformi il pomeriggio , soprattutto a ridosso dei rilievi. Termometro con minime in pianura intorno 21-24°C e massime 30-34°C. Venti deboli da Sud a carattere di brezza sulle coste.

Da venerdì 26 Luglio

Possibili temporali ed annuvolamenti cumuliformi pomeridiani.

Previsioni locali Torino http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Torino