Venaria, è online il nuovo sito www.venariagiovani.org

La novità di questo mese per la Factory della Città di Venaria Reale è la pubblicazione del nuovo portale web dedicato ai giovani: www.venariagiovani.org. Uno strumento ricco di contenuti multimediali, informazioni e news dal mondo delle politiche giovanili. Un luogo virtuale, in cui la Factory della creatività della Città di Venaria Reale si racconta; un sito web per scoprire i contenuti dei canali di comunicazione della Città Web TV, "VenariaTv" e radioweb "RVR", per conoscere le iniziative e opportunità dell’Informagiovani, i laboratori della "Villetta" e le iniziative musicali di "Rockville".

Per tutte le informazioni sulle attività della Factory dei Giovani della Città di Venaria Reale è possibile consultare quindi il sito www.venariagiovani.org oppure rivolgersi alla Factory Informagiovani, di piazza Pettiti, Venaria Reale e ai suoi contatti: telefono 011.40.72.469, e-mail informagiovani@comune.venariareale.to.it.

