Garage trasformato in "market dello sballo" a Mirafiori Nord: fermati due giovanissimi torinesi [VIDEO]

I Carabinieri di Venaria hanno scoperto un vero e proprio “market dello sballo”, fornito di ogni tipo di sostanza stupefacente e ubicato nel periferico quartiere cittadino di Mirafiori Nord. A gestirlo erano due giovani torinesi incensurati, di 25 e 20 anni, trovati in possesso di 1,5 Kg di Marijuana, 25 gr di Cocaina e 75 di Ecstasy in cristalli.

I carabinieri hanno individuato la centrale di spaccio seguendo alcuni giovani tossicodipendenti venariesi fino a Torino, dove si rifornivano delle sostanze stupefacenti. La vendita della droga avveniva nel garage condominiale della coppia, dove uno vendeva e l’altro aveva il ruolo di vedetta. Il tutto era suddiviso in turni di servizio per poter alternare i rispettivi ruoli. Approfittando del cambio turno, i carabinieri della Sezione Operativa sono riusciti a bloccare prima la vedetta senza dargli la possibilità di avvisare il socio e a entrare nel garage dove, oltre la droga, hanno sequestrato materiale vario per il confezionamento e una somma in contanti pari a euro 1.800, ritenuta provento dell’attività di spaccio.