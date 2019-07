Enaip Grugliasco, corso gratuito per lavorare nel settore delle vendite

Cosa fare dopo la terza media? Scegli un corso di formazione professionale!

La sede EnAIP di Grugliasco propone il corso di OPERATORE AI SERVIZI DI VENDITA, un corso che ti insegnerà a lavorare in attività commerciali: imparerai ad accogliere i clienti, consigliare loro gli articoli più adatti, spiegare l’uso e i vantaggi di un prodotto. Ci saranno anche lezioni di gestione del magazzino, merceologia, tecniche espositive e di confezionamento, tecniche di vendita e di marketing; in aggiunta, elementi di contabilità aziendale e di corrispondenza commerciale, inglese commerciale e del settore. L’attività in laboratorio, invece, ti permetterà di sperimentare tutto ciò che hai imparato, dandoti continui stimoli: saprai quindi curare l’allestimento delle vetrine, partecipare a iniziative promozionali e collaborare all’organizzazione del punto vendita.

Il corso è triennale e gratuito, rivolto a giovani tra i 14 e i 24 anni, e prevede uno stage di 300 ore, durante le quali sarai a contatto con professionisti ed esperti del settore: un’opportunità per conoscere da vicino il lavoro scelto e farti conoscere e apprezzare. Al termine del corso otterrai una Qualifica professionale.

Dopo aver imparato a stare a contatto con le persone, rispondere alle loro richieste e interpretare i loro bisogni, potrai trovare facilmente impiego nel settore di vendita che ti appassiona di più: nei supermercati, nei negozi d’abbigliamento, di elettronica, nelle profumerie, in centri commerciali e nel campo della grande distribuzione.

