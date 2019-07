Valle-Bonomo (Pd): "Il Piemonte ha bisogno della stazione Porta Canavese"

"Cosa aspetta la Regione Piemonte a dire la sua sul progetto della stazione "Porta Canavese"?" afferma il Consigliere Regionale Daniele Valle, riferendosi ad "uno studio commissionato proprio dalla Regione e RFI dello scorso anno che ha riconosciuto i nodi di Novara e Chivasso come i più adatti ad ospitare una stazione AV".

"Nello specifico Porta Canavese sarebbe un nodo di interscambio cruciale fra l'alta velocità Torino-Milano, la linea storica Torino-Milano e il nodo di Chivasso che congiunge le linee ferroviarie Aosta-Chivasso, Asti-Chivasso, Alessandria-Casale-Chivasso. Quest'opera permetterebbe al Chivassese di guadagnare un'ora sui tempi di percorrenza verso Milano rispetto al transito via Torino e rappresenterebbe un'opportunità di sviluppo socio-economico per il territorio, soprattutto dal punto di vista turistico per il Canavese e il Monferrato" sostiene Valle.

Anche secondo la deputata Francesca Bonomo "La stazione Porta Canavese è più che mai fondamentale per il rilancio e la valorizzazione di un territorio troppo spesso dimenticato. Un'opera, realizzabile con una spesa contenuta, che avrebbe però una ricaduta enorme su un'area vasta che va dall'Eporediese al Ciriacese. I turisti potrebbero raggiungere in poco tempo ad esempio Ivrea, il parco nazionale del Gran Paradiso, il castello di Agliè..." .

Si sono già espressi a favore dell'opera la Regione Valle d'Aosta, la Città Metropolitana di Torino, Confindustria Canavese, l'Agenzia dello Sviluppo del Canavese e oltre 100 sindaci dell'area interessata. Secondo Valle "manca solo una presa di posizione tempestiva e netta della Regione Piemonte, che non può più attardarsi, per questo presenterò un'interpellanza sul tema al fine di fare chiarezza".



"Siamo pronti a dare tutto il nostro sostegno in Parlamento", conclude Bonomo "anche dai banchi dell'opposizione, affinché il nostro territorio possa avere una fermata dell'alta velocità".