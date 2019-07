Istituto Zooprofilattico, Bergesio (Lega): "Riconoscimento importante per la salute dei cittadini"

“L’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, della Liguria e della Valle D’Aosta, con sede a Torino, ha ottenuto il riconoscimento da parte del Ministero della Salute in qualità di Centro di Referenza Nazionale per la rilevazione di allergeni nascosti negli alimenti”. Così in una nota il Senatore Giorgio Maria Bergesio, capogruppo Lega Commissione Agricoltura che ha contribuito al raggiungimento dell'obiettivo.

“Grazie al Governo, questo importante conferimento dona prestigio al territorio piemontese anche perché è la dimostrazione della lungimiranza con cui l’ Istituto ha saputo creare le competenze e le professionalità necessarie a fornire un servizio di eccellenza su uno dei temi emergenti nell’ambito della sanità alimentare. Non solo infine si offrirà una maggiore tutela per quella fetta di popolazione (8%) affetta da allergie alimentari -patologie che mettono a rischio anche la vita, in Italia si registrano circa 40 morti l’anno- ma svolgerà anche un ruolo di supporto tecnico, a servizio degli allevatori, come peraltro risulta chiaro dalla sua “mission” originaria”