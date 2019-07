Torino, Gariglio: "Motorizzazione al collasso, ma Toninelli minimizza i problemi"

“La motorizzazione di Torino è al collasso da mesi per mancanza di personale ma il Ministro Toninelli non solo si rifiuta di intervenire ma minimizza addirittura i gravissimi problemi che riguardano un vasto bacino di automobilisti ed imprese di categoria”: è quanto dichiara Davide Gariglio, deputato Pd, sulla risposta alla interrogazione sulle criticità della Motorizzazione di Torino che è stata data oggi a Montecitorio dal Ministero delle Infrastrutture.

“Il personale presente, a causa dello stop al turnover e per i recenti pensionamenti, non può più garantire servizi adeguati alla comunità – continua Davide Gariglio –: occorrono mesi per sostenere l’esame di guida, per sbrigare le pratiche auto, per prenotare le revisioni dei veicoli. Invece di rispondere nel merito alle richieste dei cittadini il Ministero ha avuto oggi il coraggio di promettere nuove assunzioni di un concorso pubblico però ancora da svolgere e di segnalare che il Nuovo Codice della Strada, bloccato in Parlamento da Lega e M5S, potrebbe forse in futuro prorogare la validità del foglio rosa. Con questo governo non c’è limite alla vergogna”.