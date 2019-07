Oggi anche a Torino sciopero di 4 ore del Trasporto Pubblico Locale

Oggi, mercoledì 24 luglio, è previsto uno sciopero nazionale di 4 ore che coinvolgerà il settore del trasporto pubblico locale urbano, extraurbano e ferroviario.

Lo sciopero è stato indetto da Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Faisa-Cisal, Ugl Autoferrotranvieri e Fast-Confsal. Di seguito le modalità dello sciopero

Servizio Urbano, Suburbano, Metropolitana, Extraurbano, Assistenti alla Clientela: dalle 18 alle 22.

Servizio Ferroviario: sfm1 (Canavesana) e sfmA (Torino–aeroporto-Ceres): dalle 18 a fine turno.

Sarà assicurato il completamento delle corse in partenza entro l’orario di inizio dello sciopero.

E’ garantita la piena operatività dei Centri di Servizio al Cliente fino alle 15.18.

Lo mobilitazione potrà avere ripercussioni anche sugli altri servizi gestiti da GTT, con conseguenti possibili disagi per la clientela.

Per la giornata di oggi la Città ha deciso di sospendere le limitazioni previste tra le 7,30 e le 10,30 nella ZTL Centrale. Resteranno in vigore, come di consueto, i divieti previsti nelle vie e corsie riservate al trasporto pubblico, nelle zone pedonali, nella ZTL Area Romana e Valentino.