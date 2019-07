Ascom Confcommercio Torino e il Sì alla Tav: "Un grandissimo valore culturale e sociale per tutto il Paese"

Ascom Confcommercio Torino e provincia esprime soddisfazione per la decisione annunciata dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in favore della realizzazione della linea ad alta velocità.

La presidente Maria Luisa Coppa sottolinea "la grande importanza che ha avuto la mobilitazione del mondo delle imprese nei mesi scorsi a favore di un’opera che porterà sicuramente sviluppo per il Piemonte. Il sì alla Tav, ha un grandissimo valore culturale e sociale per tutto il Paese che non vuole fermarsi".

“Finalmente – ha aggiunto Enzo Pompilio d’Alicandro vicepresidente Ascom Torino e presidente della Fai torinese - siamo giunti ad una fase decisiva per le sorti dell’opera, con il rammarico di aver dedicato tempo ed energie a convincere il presidente del Consiglio dei fatti chiari fin da subito, di cui solo ieri si è voluto prendere atto".

"Auspichiamo che non ci siano più ritardi e che vengano immediatamente avviati investimenti che potranno portare nel nostro territorio delle reali opportunità di crescita”.