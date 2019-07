Appendino a rischio per il sì alla Tav, Albano e Paoli pronte ad uscire dal M5S di Torino

Dopo le parole del premier Giuseppe Conte - che ieri in serata ha dichiarato " non fare l'Alta Velocità costerebbe più di farla ", dando di fatto il via all'opera da parte dell'esecutivo gialloverde - si è riaccesa la crisi all'interno della maggioranza torinese. E a pensare seriamente all'abbandono sono le "dissidenti" Maura Paoli e Daniela Albano.

"Le motivazioni di Conte - spiegano le due consigliere - sono discutibili, anche perché non è arrivata una nuova analisi costi-benefici che smentisca quella precedente". Per le due grilline è "ridicola" anche la storia dei maggiori finanziamenti dalla UE per la realizzazione dell'Alta Velocità, "perché se in tutto in questo tempo il governo ha lavorato solo per aumentare gli stanziamenti, ha lavorato male".

Molto dure le critiche anche al vicepremier Luigi Di Maio, che in un post nella serata di ieri ha scaricato la responsabilità del via libera alla Tav sul Parlamento. "Un teatrino penoso" quello del vicepremier per le due consigliere, che accusano la Lega di non aver nuovamente rispettato il contratto di governo.