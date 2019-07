A Giaveno trovato Ughetto Piampiaschet, lo scrittore-assassino condannato a 25 anni

È terminata la fuga di Ughetto Piampiaschet, il 41enne scrittore condannato a 25 anni per l'omicidio di Anthonia Egbuna, una prostituta di 20 anni con cui l'uomo aveva avuto una relazione.

Un delitto che - come ricostruito dai giudici torinesi - lo scrittore aveva anticipato nel romanzo "La rosa e il leone". Quando la condanna è divenuta definitiva, Piampiaschet è fuggito via protetto dal padre che nell'occasione era stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Alla vista dei carabinieri Piampiaschet, che ha sempre respinto le accuse, è apparso disorientato. Ora per lui si aprono le porte del carcere.

Il giovane era pronto per fuggire all’estero. Avrebbe raggiunto Terrasini, in provincia di Palermo, dove la famiglia ha la disponibilità di un appartamento per poi proseguire, molto probabilmente, per la Tunisia. Il tutto documentato con alcuni manoscritti che i carabinieri hanno trovato in casa