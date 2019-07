Spaccio e bivacco in corso Giulio Cesare, la rabbia dei residenti: "Vogliamo le telecamere"

Spaccio a ogni ora del giorno e della notte, bivacchi e caos generato da persone su di giri. E' una richiesta di maggiore tranquillità e sicurezza quella che arriva dai residenti di Largo Giulio Cesare, stufi di avere a che fare con pusher e ubriachi.

A segnalare l'annosa situazione è l'associazione Giustizia & Sicurezza che, durante un sopralluogo sul territorio, in pieno giorno, ha avuto modo di immortalare anche uno scambio di sostanze stupefacenti: "Chiediamo al Questore del capoluogo piemontese, Giuseppe De Matteis, di rafforzare i controlli nella zona e di autorizzare l'inserimento di telecamere per debellare il fenomeno". "Coloro che pagano le tasse - affermano Paolo Biccari e Marco Paganelli, responsabili dell'associazione - hanno diritto alla tranquillità sotto le proprie case e nel quartiere in cui vivono".

La speranza è che maggiori controlli e installazione di telecamere possano portare quantomeno a un ridimensionamento dei fenomenici spaccio e bivacco, se non alla loro risoluzione.