Associazioni e comitati pro-libero scambio: “Basta fake news sul mercato”

La situazione di stallo e i continui rinvii stanno scontentando tutti:non solo i favorevoli allo spostamento del Mercato del Libero Scambio in Via Carcano, ma anche i contrari, come il gruppo composto daa ssociazione Fuori di Palazzo, Comitato Oltredora, PortAmi Palazzo,St'Orto e co-housing NumeroZero.

Associazioni e comitati, in particolare, attaccano il Comune per la situazione di illegalità che si è venuta a creare dopo la delibera dello scorso dicembre: “L'attuale abusivismo – fanno sapere - e il non pagare quanto dovuto sono frutto delle scelte di un'amministrazione che ha trasformato il libero scambio da area regolarmente gestita a luogo completamente non gestito. Oltre alle difficoltà settimanali per chi fa il mercato, per chi lo frequenta e per chi abita in zona, tutto questo ha anche causato un danno erariale alla Città stessa”.

Gli stessi rispondono anche alle voci degli ultimi giorni, relative al passaggio di alcuni operatori da Via Borgo Dora a Canale Molassi: “La numerosissima clientela che continua a frequentarlo – proseguono - non fa che confermare l’affetto che i cittadini hanno nei confronti dello storico mercato. Lo spostamento dei “balonari” dalla parte gestita dall’Associazione Commercianti a quella abusiva dimostra la complementarità tra i due mercati, che hanno una storia comune manegli ultimi anni sono stati trattati molto diversamente”.

La proposta finale è quella di bloccare il trasferimento del libero scambio: “Chiediamo – concludono - di rivedere la delibera, avviando un percorso condiviso per mantenere tutto il Balon a Borgo Dora: in parte da cancello a cancello, come proposto dalla Circoscrizione 7, in parte in altre aree come l'ex stazione GTT, in grado di garantire uno spazio sufficiente a venditori e clienti”.