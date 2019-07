Nole, cambia la differenziata: il metallo va con la plastica

"Sì, lo sappiamo che le abitudini sono difficili da modificare, ma ci viene richiesto un piccolo sforzo e noi, cari Concittadini, lo chiediamo anche a voi. A partire dal 1° agosto – per allinearci alle modalità di raccolta dei rifiuti promosse dai Consorzi di Filiera del CONAI – dovremo gettare gli imballaggi in metallo (in pratica, le lattine e i barattoli in alluminio e in acciaio) non più insieme al vetro bensì insieme alla plastica. Naturalmente ve lo ricorderemo ancora, ma se potete annotatelo già sul calendario: a partire dal mese di agosto nel contenitore blu dovrà essere gettato esclusivamente il vetro, mentre l'alluminio e l'acciaio dovranno essere esposti per la raccolta insieme alla plastica". A scriverlo, ai propri cittadini, è il Comune di Nole.

"Si tratta - spiegano i tecnici comunali - di una misura utile a ottimizzare i tempi e le modalità di separazione e smaltimento dei rifiuti, con l'obiettivo di rendere la raccolta differenziata sempre più efficiente".

Secondo gli obiettivi posti dalla Regione Piemonte è necessario raggiungere almeno il 65% di raccolta differenziata e non superare il limite annuo di 159 kg di rifiuti indifferenziato per abitante. Nel 2018 il Consorzio CISA, di cui fa parte anche Nole insieme ai Comuni del territorio, ha raggiunto una percentuale di raccolta differenziata pari al 62% con un totale di rifiuto indifferenziato di 167 kg per abitante.