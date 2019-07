“Troppe auto per le funzioni religiose”: arriva il disco orario alla parrocchia di via Negarville

Una sosta a rotazione per meglio accogliere le vetture in arrivo durante matrimoni e funerali. È l’idea avuta dalla Circoscrizione 2 a fronte delle richieste della parrocchia San Luca, in via Negarville interno 8, che, sprovvista di apposita area di parcheggio in particolare per i carri funebri, da tempo subisce disagi e intasamenti in occasione delle funzioni.

Un’ipotesi, quella del disco orario, ancora da definire, come spiega il vicepresidente Alessandro Nucera: “Con gli uffici tecnici valuteremo la soluzione migliore, in termini di giorni della settimana e fasce orarie interessate. Non sappiamo nemmeno se convenga includere tutti gli attuai 45 parcheggi della piazza o solo una parte”.

Tra le criticità, infatti, c’è la disposizione della segnaletica verticale: non potendo collocare i cartelli in mezzo allo spiazzo, gli unici punti utili sul marciapiede sarebbero nove, cinque adiacenti la parrocchia e altri quattro su via Roveda.

Una soluzione che potrebbe incidere notevolmente sulle attuali abitudini degli automobilisti. Di giorno, infatti, il parcheggio risulta saturo soprattutto per la presenza dei dipendenti Fca, che non sempre trovano posto di fronte allo stabilimento di via Plava. A questi si aggiungono i frequentatori delle attività commerciali e associative che hanno sede sotto i portici. Persino il Bibliobus delle Biblioteche Civiche Torinesi ha difficoltà, il lunedì mattina, a parcheggiare senza intralci.

“Ho scritto al Comune proponendo il disco orario dalle 8 alle 19 nei giorni feriali”, ha spiegato il consigliere del Movimento 5 Stelle Angelo Patruno, residente della zona. E ora si pensa a un primo avvio sperimentale della nuova sosta, controllata regolarmente dalla polizia municipale, non appena verranno stabilite di preciso le modalità.