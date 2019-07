Al MAO dal 30 luglio "Rotazione di paraventi giapponesi"

A partire da martedì 30 luglio si rinnova al MAO Museo d’Arte Orientale di Torino l’esposizione dei grandi paraventi giapponesi a sei ante. La necessità di mettere a riposo periodicamente le opere più delicate – come quelle in carta o seta - offre l’occasione per rendere visibile al pubblico, a rotazione, tutta la collezione di opere del Museo.

La prima sala dedicata al Giappone inviterà il visitatore ad apprezzare due coppie di grandi paraventi, byobu, sui quali sembrano animarsi, con pieno vigore, i gloriosi combattenti protagonisti delle grandi epopee giapponesi del passato.