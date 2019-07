Lavolta: "Giù le mani dalla sede Rai di Torino"

Con l’approvazione del Piano Industriale 2019-2021 la RAI ha individuato fra le possibili fonti di efficientamento aziendale la cessione di alcuni asset immobiliari fra i quali il Palazzo di Via Cernaia 33 a Torino.

"Esprimo forte preoccupazione per le probabili ricadute negative sul territorio torinese derivanti dalla cessione dell'immobile di via Cernaia", commenta Enzo Lavolta, vicepresidente vicario del Consiglio comunale di Torino. "Il mantenimento dell’impegno immobiliare di RAI sul territorio torinese significa infatti garanzia di occupazione diretta e indiretta, sinergia con gli enti locali, Università e Politecnico, ricavi diretti e indiretti per la rete commerciale e di servizi presenti intorno agli insediamenti aziendali".

"Oggi - spiega Lavolta - ho depositato in Consiglio comunale un ordine del giorno nel quale chiedo alla giunta Appendino, di concerto con il Governo Conte e con il MEF (che detiene il 99% del capitale sociale di RAI), di assumersi l'impegno a non utilizzare il patrimonio immobiliare di RAI per sopperire a spese correnti e di reinvestire gli utili derivanti della vendita del Palazzo di Via Cernaia sotto forma di investimenti immobiliare sul territorio torinese, al fine di mantenere invariati i livelli occupazionali attualmente garantiti".

"Inoltre chiederò all'Amministrazione Comunale, in base all’accordo stipulato con RAI all’epoca della cessione del terreno su cui è costruito l’immobile, di subordinare il proprio via libera al reinvestimento dei ricavi sul nostro territorio".