Maltempo: crolla il controsoffitto al carcere "Lorusso e Cutugno" (FOTO e VIDEO)

Il temporale che si è abbattuto ieri sera sul Torinese ha allagato la mensa del carcere "Lorusso e Cutugno", causando il crollo di una parte del controsoffitto. A denunciare l'accaduto è l'Osapp, l'organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria.

"Soltanto un caso ha evitato che quella di ieri sera si trasformasse in una tragedia - spiega Leo Beneduci, segretario generale del sindacato -. È la conferma della grave incuria in cui versano le strutture del carcere di Torino e delle pessime condizioni di lavoro in cui sono costretti a operare gli agenti".